Перепись населения в Азербайджане пройдет с первого по десятое октября 2019 года.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал журналистам председатель Государственного комитета по статистике Азербайджанп Тахир Будагов в рамках презентации «Поддержка ЕС Государственного комитета по статистике Азербайджана для достижения европейского стандарта» в Баку.

По словам председателя, обработка анкетных листов достаточно долгий процесс и все этапы этого процесса нашли свое отражение в плане мероприятий, утвержденном решением Кабинета министров.

Minval.az