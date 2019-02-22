Начиная с июня текущего года для ЗАО «Бакметрополитен» ежемесячно будут поставляться новые вагоны. Об этом в пятницу сказал Trend главный инженер ЗАО Алихан Османов.

Османов напомнил, что в прошлом году были приобретены и введены в эксплуатацию два новых современных состава: «Еще раньше на линию были пущены три новых состава. В этом году завершается эксплуатационный срок 30 вагонов».

Главный инженер подчеркнул, что заключен соответствующий договор, согласно которому будет приобретено 30 новых вагонов. «Начиная с июня в Баку ежемесячно будет поставляться один состав по пять вагонов. После наладочных работ поезда будут пущены на линию. Новые вагоны будут полностью отвечать современным стандартам», — сказал Османов.

Minval.az