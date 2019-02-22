ЗАО «Бакинский метрополитен» улучшает микроклиматические условия в рамках усовершенствования качества услуг в подземном транспорте.

Как сказано в сообщении ЗАО, в текущем году Бакметрополитен намерен обновить 7 вентиляторов, срок годности которых истек.

«Бакметрополитен в прошлом году заключил контракт с Артемовским машиностроительным заводом «ВЕНТПРОМ», на закупку 7 новых вентиляторов. Вентиляторы будут доставлены в Баку до мая», — сообщает агентство FINEKO.

В сообщении сказано, что Бакметрополитен приобретает вентиляторы с рабочим колесом на валу электродвигателя (4 вентилятора типа и ВОМ-24Р и 3 вентилятора типа ВОМ-20), которые благоприятны для эксплуатации в бакинском метро, и которые позволят повысить качество искусственного выветривания.

«Если действующие вентиляторы имели мощность 20-30 м3/с, то мощность новых вентиляторов составляет 60-70 м3/с», — сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что в 2019 году будут также приняты меры по улучшению системы естественной вентиляции в тоннелях и станциях.

«Будет запущен новый проект. Сейчас проводится мониторинг продуктов передовых мировых компаний, с возможностями применения в бакинском метро, в ближайшее время будет принято соответствующее решение, и проект будет запущен», — говориться в сообщении.

Minval.az