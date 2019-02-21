19-20 февраля в швейцарской Лозанне состоялось первое в текущем году заседание Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (МФГ).

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az со ссылкой на официальный сайт федерации, на заседании были приняты решения относительно деятельности как самой МФГ, так и гимнастических федераций стран.

Наряду с другими решениями участники заседания объявили десятку самых лучших федераций в мире за 2018 год.

Отрадно отметить, что Азербайджан занял первое место в этом списке. Наряду с Азербайджаном в десятку вошли Португалия, Россия, Австрия, Беларусь, Болгария, Япония, Германия, Франция и Великобритания.

Примечательно, что Азербайджан уже второй раз подряд занимает первое место в мире по данному показателю.

Список составляется на основе критериев, установленных МФГ, по степени активности федераций в организации мероприятий и участия в них.

Федерации, попавшие в первую десятку, получат соответствующий сертификат.

Minval.az