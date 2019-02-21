Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об увеличении президентской пенсии семьям погибших, пропавших без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане.

В указе говорится, что с целью усиления социальной защиты и повышения государственной заботы о семьях погибших, пропавших без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, ежемесячная сумма президентской пенсии для них с первого марта 2019 года устанавливается в размере 300 манатов.

Слова «220 манатов» первой части указа президента Азербайджана № 244 от 11 августа 2014 года «Об учреждении президентской пенсии для семей погибших, пропавших без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане» заменяются словами «300 манатов».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Minval.az