В Баку между двумя учительницами средний школы произошла драка, по факту возбуждено уголовное дело.

Между педагогами столичной полной средней школы №272 имени Этибара Джалилова Низаминского района Д.Исаевой и Г.Сулеймановой ранее возник спор, в результате которого Д.Исаева применила против коллеги силу, сообщает Report.

На основе жалобы Г.Сулеймановной в Низаминской районной прокуратуре в отношении Д.Исаевой было возбуждено уголовное дело по ст. 221.1 УК. В отношении Д.Исаевой не была принята мера наказания в виде ареста.

Предварительное следствие уголовного дело было подытожено и передано в Низаминскую районную прокуратуру. Подготовительное заседание суда назначено на 6 марта. Дело передано в производство судьи Наримана Мехдиева.

В заявлении Report директор полной средней школы №272 Низами Гасымзаде сказал, что инцидент произошел вне стен школы: «У них были личные проблемы. На данный момент оба педагога работают в школе». Отметим, что одна из женщин преподает математику, а другая — педагог начальных классов.

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