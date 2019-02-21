Государственная пограничная служба помешала 5 гражданам Шри-Ланки нарушить госграницу Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 17 февраля на служебной территории пограничного отряда «Гейтепе» при попытке нарушить госграницу Азербайджана в направлении Ирана были задержаны граждане Шри-Ланки Мишель Фернандо Ромос 1991 г.р., Сенроберт Рониксан 1995 г.р., Наваратнам Кажамуган 1992 г.р., Антон Мариадас Пилипраж 1994 г.р. и Пенад Моханраж Матхусан 1995 г.р.

В отношении нарушителей границы возбуждено уголовное дело, они взяты под арест.

По уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az