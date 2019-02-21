В настоящее время ведутся работы по разработке генплана города Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал глава аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, в настоящее время выбирается компания для разработки генплана Баку. «Объявлен международный тендер. Прием тендерных предложений завершен несколько дней назад», — сказал Гулиев.

А.Гулиев подчеркнул, что тендер вызвал интерес у компаний, представляющих разные страны мира: «В ближайшее время будут рассмотрены предложения и определен победитель. После чего начнутся технические работы по разработке генерального плана».

Minval.az