Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и ночью местами ожидается туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным. К вечеру ветер усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6 градусов тепла, днем – 8-11 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана 22 февраля преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 10-15 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем – 3-7 градусов тепла.

Minval.az