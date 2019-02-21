Вчера в три часа ночи в поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана произошел пожар в электрическом щите на первом этаже здания № 8 жилого участка «Qurtuluş-93», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Были предприняты неотложные меры по спасению жильцов от огня, они были эвакуированы.

Пожар был потушен, пострадавших нет.

Во время эвакуации жильцов от дыма отравились четыре сотрудника пост-патрульной службы Абшеронского РУП — сержанты полиции Илькин Керимов, Эльмеддин Алиев, Бахруз Гейдарли и Кямиль Гасанов.

Сотрудники РУП были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медцентра, им была оказана первая медицинская помощь. В данный момент их состояние нормальное, они продолжают службу.

По факту проводится расследование.

Minval.az