Азербайджанские компании смогут в течение 15 дней получать разрешение на строительство и эксплуатацию строительных объектов, не требующих экспертизы.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал глава аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев на презентации электронной системы в Баку.

Как отметил Гулиев, это станет возможным благодаря системе электронного обращения, презентация которой состоялась сегодня.

Глава Аппарата отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда уделяет большое внимание вопросам градостроительства.

«Оптимизация и следование законодательству, являются одной из главных задач, стоящих перед комитетом. И мы за все время провели ряд реформ в этом направлений и продолжим эту работу», — сказал Гулиев.

Глава аппарата напомнил, что число документов, для получения разрешения на строительство сократилось с 18 до 7, количество дней, которое требовалось для получения этого разрешения снизилось с 116 до 18, расходы сократились с 6500 до 1500 манатов.

«Это все свидетельствует о том, что реформы, проводимые в стране в данной сфере, приносят свои плоды», — сказал Гулиев.

По словам главы аппарата, основная цель внедрения электронной системы — поддержка предпринимателей, вовлеченных в эту сферу, облегчение процесса в целом, также сведение до минимума контактов между гражданами и чиновниками.

Как отметил глава аппарата, эта система, также позволит обеспечить прозрачность.

Minval.az