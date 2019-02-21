Четыре члена одной семьи были доставлены с ожогами в Республиканский ожоговый центр, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Событие произошло в поселке Бина Сураханского района Баку, рядом с Говсанским совхозом молоководства.

Алиева Наргиля Джамшид гызы (1994), зажигая дома дровяную печь, положила в нее большое количество химического раствора. В результате печь взорвалась.

Наргиля Алиева, ее муж – Алиев садиг Гасан оглу (1990), дети Алиева Хадиджа Садиг гызы (2012) и Алиев Магомед Садиг оглу (2017) были помещены в Республиканский ожоговый центр с телесными повреждениями различной степени.

Магомед Алиев скончался в больнице. У него обгорело 80 процентов тела, и были ожоги третьей и четвертой степени.

У девочки обгорело 50-55 процентов кожного покрова. Ей поставлен диагноз «ожог степени 3 a и 3 b», состояние тяжело-стабильное

У отца ожог руки, у матери ожоги в области ног, поэтому они были выписаны.

По факту проводится расследование.

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