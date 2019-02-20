«​Роскосмос» практически определился с выбором нового подрядчика для строительства космодрома Восточный, с большой долей вероятности им станет Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова. Об этом рассказал РБК источник, близкий к «Роскосмосу».

«Эта тема (привлечение Crocus к реализации проекта) обсуждалась», — рассказал источник. Он напомнил, что контракт с предыдущим подрядчиком — ПСО «Казань» — был расторгнут. «На 90% новым подрядчиком станет компания Агаларова. Это единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны, где нет ни базы, ни людей», — пояснил источник.

Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.

«Crocus Group может стать подрядчиком «Роскосмоса», если поступит соответствующее поручение правительства. Учитывая соответствующий опыт на Дальнем Востоке — строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров, — наша компания способна решить этот вопрос», — заявил Агаларов.

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