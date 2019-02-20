Европейский союз с нетерпением ждет начала поставок азербайджанского газа в Европу в 2020 году, заявил комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

«С нетерпением ждем начала в 2020 году поставок азербайджанского газа в Европу в рамках Южного газового коридора», — сказал Г.Эттингер в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта ЮГК.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», ЕС сделает «все для начала таких поставок».

Г.Эттингер назвал ЮГК «стратегическим проектом для ЕС, так как он обеспечивает новый источник и маршрут поставок газа в Европу».

Еврокомиссар добавил, что ЮГК будет реализован своевременно и обойдется дешевле, чем предполагалось ранее.

Minval.az