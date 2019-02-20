Доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов высказался относительно инцидента, произошедшего между азербайджанцами и чеченцами в московском кафе «Неолит» 14 февраля.

По словам И.Рагимова, случившееся вызвало у него серьезную обеспокоенность и он сразу связался с руководителями правоохранительных органов Москвы.

«Разумеется, я как азербайджанец не мог отнестись с равнодушием к случившемуся. С другой стороны, народы Азербайджана и Чечни исторически связаны друг с другом, находятся в дружеских отношениях. Между этими народами всегда были братские отношения. Как только я узнал о случившемся, сразу же позвонил руководителям милиции и следственных органов Москвы. Я попросил у них предотвратить конфликт и предпринять все необходимые шаги для того, чтобы в будущем конфликт не повторялся. И учитывая примирение представителей двух народов объективно и справедливо рассмотреть возбужденное уголовное дело», — сказал он в интервью газете «Ени Мусават».

По его словам, руководители правоохранительных органов заверили его, что вопрос находится в центре внимания, и следствие по делу будет проведено объективно и справедливо.

Minval.az