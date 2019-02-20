Работы по строительству Транс-Адриатического газопроводп (TAP) выполнены на 87%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Объем выполненных работ по проекту ТАР за последний год существенно увеличился. Сегодня эта цифра составляет 87%, тогда как в прошлом году (в феврале 2018 года — ИФ) составляла 67%»,- сказал И.Алиев в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта Южный газовый коридор. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, прогресс по строительству TAP позволяет рассчитывать в 2020 году на «хорошие результаты».

И.Алиев сообщил, что TAP является четвертым компонентом проекта ЮГК, три других компонента уже функционируют. «В частности, по газопроводу TANAP в Турцию уже поставлено более 1 млрд кубометров азербайджанского газа», — сказал президент.

Глава государства добавил, что в настоящее время единственным источником ЮГК является газ, добываемый с месторождения Шах-Дениз. «В Азербайджане ведется работа по разработке новых месторождений газа. Например, Абшерон, Умид, Бабек. Поэтому со временем, появятся новые источники газа для ЮГК», — отметил И.Алиев.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии. В 2020 году TAP будет готов к приему азербайджанского газа.

Minval.az