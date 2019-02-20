Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о капитальном ремонте и реконструкции здания Иреванского азербайджанского государственного драматического театра в Бинагадинском районе города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по капитальному ремонту и реконструкции здания Иреванского азербайджанского государственного драматического театра в Бинагадинском районе города Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.21.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, министерству культуры выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az