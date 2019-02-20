Послу по особым поручениям МИД Азербайджана, экс-председателю Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эльшаду Искендерову запрещен въезд в Турцию. Об этом сообщает сайт Qafqazinfo.

Издание отмечает, что такое решение принято после «скандального инцидента» на заседании ОИС в Турции, которое состоялось 15 января.

Во время заседания ОИС представитель одной из арабской страны Персидского залива рассказал, что высокопоставленный чиновник внешнеполитического ведомства Азербайджана явился в их посольство в Баку и сообщил, что якобы «Турция готовит заговор против их государства», и потребовал объяснений по этому поводу у азербайджанской делегации.

Постоянный представитель Азербайджана при ОИС Шахин Абдуллаев в ответ на это обвинение обещал довести до внимания соответствующих структур в Баку данный вопрос. Как отмечает сайт, выяснилось, что чиновником азербайджанского МИДа, о котором говорил представитель одной из стран Персидского залива, оказался Эльшад Искендеров. В результате МИД Турции запретил Э.Искендерову въезд в страну.

Minval.az