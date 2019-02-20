«Высказываемые оппозицией на митингах мысли не имеют основания. Предпринимаемые государством шаги они приписывают себе».

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что оппозиция на проводимых митингах дает народу ложную информацию: «Повышение трудовых пенсий, минимальных зарплат, студенческих стипендий было отражено в госбюджете на 2019 год. Было учтено недовольство в связи с выдачей единовременной выплаты в размере 11 тыс. манатов семьям шехидов. Вопрос был рассмотрен и решен. Некоторые именующие себя оппозицией силы, получающие средства от армянского лобби, сидящие за границей и занимающиеся блогерством, стараются бросить тень на проводимую в Азербайджане успешную политику. Повторяю, предпринятые правительством шаги были учтены в прошлом году при обсуждении госбюджета на 2019 год».

Комментируя то, что очередной митинг оппозиции будет посвящен проблемным кредитам, представитель ПЕА сказал, что правительство дало соответствующие поручения Центральному банку, Палате по надзору за финансовыми рынками и отдельным коммерческим банкам: «Этот вопрос рассматривается, предпринимаются шаги для решения. На пленарном заседании Милли Меджлиса 19 февраля были внесены поправки в закон «О полном страховании вкладов». Изменением срок полного страхования вкладов в Азербайджане продлен на 1 год — до 4 марта будущего года. Правительство держит в центре внимания проблемы во всех сферах. Это беспокоит оппозицию, которая не знает, к какому еще прибегнуть методу».

Minval.az