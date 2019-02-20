В Баку вожделенный гаджет стал причиной того, что молодой человек до смерти забил свою мать. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Наримановского района столицы.

Известно, что 26-летний Муслимов Эльдар Шираддин оглу убил 66-летнюю Муслимову Наилю Азим гызы.

Убийство было совершено 18 февраля. Как показал задержанный, во время бытового конфликта он ударил мать стулом в грудь. Женщина упала, ударившись головой об стену.

«Сразу после содеянного Муслимов запер дверь квартиры и убежал. Целые сутки его не было дома. 19 февраля, примерно в четыре часа дня, он вернулся домой и, надеясь, что мать еще жива, вызвал скорую. Но врачи констатировали смерть. Вскоре после врачей на место преступления приехала полиция. Это предварительная информация. Прокуратура района будет выяснять детали произошедшего», — сказали в полиции.

Предварительное расследование установило, что ссора между сыном и матерью произошла из-за смартфона. Точнее, Муслимов попросил у матери денег, чтобы купить себе мобильный телефон, но она ему отказала.

Разозлившись, парень поднял на мать руку.

Отметим, что Муслимовы проживали вдвоем, притом, по информации правоохранителей, сын страдает эпилепсией и психическим отклонением.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Minval.az