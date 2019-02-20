Зампредседателя правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы после драки у московского кафе «Неолит». Встреча состоялось в Москве в «Президент-отеле», видео с нее опубликовал журналист Беслан Успанов.

На видео Делимханов говорит, что глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Азербайджана Ильхам Алиев были «очень озабочены неприятной ситуацией» с дракой.

Сегодня в Москве в Президент-отеле состоялась встреча на официальном уровне по следам конфликта между чеченцами и азербайджанцами. Конфликт разрулен на официальном уровне. pic.twitter.com/q8Ze0YlARd — Beslan Uspanov (@beslanu) 19 февраля 2019 г.



«Мы с вами знаем, кто, почему, для чего это было сделано, (…) чтобы наши взаимоотношения испортить», — отметил он. Делимханов добавил, что это было «специально сделано, специально закинуто, специально снято».

Бюльбюльоглы назвал произошедшее провокацией и отметил, что в ситуации участвовали «третьи силы», которые «пытались взбаламутить не только в Москве, но и по всей России», однако благодаря «оперативным мерам» им этого не удалось. «Те, кто это делают, и те, кто подстрекают, должны быть наказаны», — сказал посол Азербайджана.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы pic.twitter.com/gk9l3jWXLO — Beslan Uspanov (@beslanu) 19 февраля 2019 г.

Minval.az