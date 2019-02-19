Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе 2019 года составили 3,8 млрд манатов, что на 6,1% превышает показатель января 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе составила 1,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за первый месяц текущего года увеличились на 5,3% — до 385,2 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 3 млрд 475,4 млн манатов, что на 6,4% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.

Minval.az