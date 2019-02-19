Пропускная способность трубопроводов «Южного газового коридора», предусматривающих транспортировку азербайджанского газа в Европу, может быть увеличена в будущем при наличии дополнительных объемов газа.

Об этом сказал Reuters вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

«Это могут быть новые источники, другие месторождения в Азербайджане», — сказал Асланбейли, назвав в качестве наиболее перспективного месторождение Шафаг-Асиман, на котором BP намерена пробурить первую разведочную скважину уже в текущем году.

«Если все пойдет, как мы ожидаем, то газовые запасы месторождения «Шафаг-Асиман» могут быть сопоставимы с запасами «Шах Дениз»», — сказал вице-президент BP.

Асланбейли отметил, что BP пробурит две разведочные скважины на мелководье Абшеронского полуострова, а также проведет тестовое бурение на нефтяном месторождении Гобустан в этом году.

Minval.az