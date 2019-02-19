Азербайджан в январе 2019 года сократил импорт продовольствия на 13,1% — до $112,165 млн, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 109,655 тыс. тонн (спад на 9,8%) на $23 млн 690,86 тыс., плодоовощную продукцию — 32,11 тыс. тонн (рост на 24,5%) на сумму $16 млн 192,23 тыс., мясо – 5,043 тыс. тонн (рост на 67,5%) на сумму $7 млн 23,3 тыс., масла растительного и животного происхождения – 12,869 тыс. тонн (рост на 45,5%) на $10 млн 259,76 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе 2019 года составил 717,97 тонн (спад на 14,6%) на $3 млн 884,89 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,97% всего импорта в Азербайджан за отчетный месяц.

Minval.az