19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, руководителем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом.

Подчеркнув, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, глава государства выразил уверенность в том, что визит в Азербайджан межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан в большом составе внесет вклад в дело дальнейшего расширения связей.

Отметив, что Азербайджан и Турция сегодня являются самыми близкими друг другу странами в мире, президент Ильхам Алиев сказал, что встречи на уровне глав государств и взаимные визиты различного уровня являются важными с точки зрения дальнейшего укрепления дружбы и определения новых сфер взаимодействия. С удовлетворением вспомнив состоявшиеся в прошлом году встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом как в Турции, так и в Азербайджане, а также в рамках международных мероприятий, глава нашего государства расценил торжественный проход азербайджанских и турецких солдат на посвященном 100-летию освобождения города Баку военном параде с участием президента Турции как праздник дружбы и братства. Президент Ильхам Алиев сказал, что минувший год запомнился для наших стран также открытием важных энергетических проектов — TANAP и нефтеперерабатывающего завода STAR.

Депутат Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, выразив признательность главе государства за то, что он принял делегацию, передал Ильхаму Алиеву приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Отметив, что турецко-азербайджанские связи находятся сегодня на высочайшем уровне, он с большим почтением вспомнил встречи с общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым. Турецкий гость отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политику общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене и добился стремительного развития. Он подчеркнул, что руководимая им межпарламентская группа дружбы Турция-Азербайджан приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружеских и братских связей между нашими странами.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия президенту Турции.

Minval.az