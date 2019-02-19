Азербайджанские военнослужащие продолжают свое участие в Международных зимних учениях – 2019, проходящих в городе Карсе Турецкой Республики.

Как сообщает МО АР, согласно сценарию учений, тактический воздушный десант, высаженный с самолетов и вертолетов, выполняет самые сложные задачи в снежных и морозных погодных условиях.

Военнослужащие Отдельной Общевойсковой Армии, выполняющие боевые стрельбы во взаимодействии с подразделениями других стран, участвующих в учениях, достойно представляют нашу страну в многонациональных зимних учениях.

Minval.az