В Баку обнаружены 704 неразорвавшихся боеприпаса (НБП).

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В агентство поступила информация об обнаружении на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку патронов и ручной гранаты. На территорию незамедлительно была направлена мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники Субнчинского районного управления полиции МВД.

Специалисты Агентства и сотрудники полиции осмотрели обочину дороги Бильгя-Сумгайыт, проходящую по указанной территории.

С целью обеспечения безопасности местного населения полиция огородила территорию. В связи с темным временем суток операция была продолжена сегодня.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Агентства были обнаружены 704 различных неразорвавшихся боеприпаса и 1 автоматный патронаж, которые увезли в специальный центр Агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 1500 кв. метров рядом с местом, где обнаружили боеприпасы, а также подземный осмотр площади в 100 кв. метров, дополнительных опасных устройств или предметов обнаружено не было.

Minval.az