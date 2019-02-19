Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Центр.

Выпускные экзамены по общему и полному среднему уровню образования будут проведены в соответствии с нижеследующим графиком:

Учащиеся в школах, где обучаются вынужденные переселенцы, будут сдавать экзамен в соответствующих городах и районах, где находятся учебные заведения.

Обучающиеся в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского (Баку) и Военном лицее им. Г.Алиева (Нахчыван) будут сдавать экзамен в эти же даты в городах и районах, где расположены эти учебные заведения.

В школах с английским и французским языками обучения учащиеся будут сдавать экзамен по соответствующим классам в третий экзаменационный день.

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