Решением Кабмина в «Положение об особом правовом режиме охраняемой (буферной) зоны Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» внесено изменение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно изменению, пункт 3.3 данного Положения будет дан в следующей редакции:

«3.3. В случае, если движение транспортных средств на дорогах, проходящих через зону, создает угрозу для сохранения памятников, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» ограничивает или запрещает их движение».

Отметим, что ранее Управление должно было ставить перед Комиссий безопасности дорожного движения Кабмина вопрос о применении ограничений или полном прекращении использования дорог в «Ичеришехер», если движение транспортных средств на дорогах, проходящих через зону заповедника, создавало угрозу для сохранения расположенных здесь памятников.

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