Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе 2019 года составил $169 млн 486,08 тыс., что на 3,4% больше чем в январе 2018 года, говорится в сообщении ГТК Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,36% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь.

«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $48 млн 842,02 тыс. (рост на 28,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,82% азербайджанского экспорта за январь 2019 года», — отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $120 млн 644,06 тыс. (спад на 4,1%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 11,8%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2019 года составило $71 млн 802,04 тыс.

Minval.az