Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и благоустройству и созиданию в городе Сумгайыт.

В распоряжении говорится, что для продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и благоустройству и созиданию в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана, Исполнительной власти города Сумгайыт будут выделены 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Minval.az