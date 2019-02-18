19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег, северо-западный ветер временами усилится.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем температура воздуха составит 2-3, ближе к ночи снизится до 0.

Атмосферное давление поднимется с 759 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90%.

В районах Азербайджана 19 февраля временами ожидается дождь, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах снег. В некоторых северных и восточных районах осадки примут интенсивный характер. Местами туман. Западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 5-8 градусов тепла, ночью в горах будет 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

В ночь с 18 на 19 февраля и до 20 февраля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове изменятся, дождь перейдет в мокрый снег. Скорость северного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с. 19 февраля температура воздуха упадет по сравнению с предыдущими днями на 6-8 градусов. Днем будет около 2 градусов тепла.

В районах Азербайджана с вечера 18 февраля до утра 20 февраля в основном в северных и восточных районах страны ожидаются осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах – снег, в некоторых районах — интенсивный. Скорость западного ветра усилится в некоторых местах до 20-25 м/с. 19 февраля температура воздуха упадет по сравнению с предыдущими днями на 5-7 градусов.

Minval.az