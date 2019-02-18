В Азербайджане в ближайшее время может быть принят Кодекс о конкуренции. Об этом, как сообщает Trend, сказал министр экономики страны Шахин Мустафаев, отвечая на вопросы предпринимателей в рамках форума «Налоги. Прозрачность. Развитие».

По словам министра, вопрос принятия Кодекса был также обсужден с министерством по налогам страны. Министр отметил, что проект закона готовится к третьему чтению.

Отметим, что создание Кодекса о конкуренции предусмотрено «Стратегической дорожной карте о производстве потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджане». В дорожной карте отмечалось, что при подготовке этого кодекса используется международный опыт, в том числе США, Австрии, Латвии, Литвы, Венгрии, Чехии и других стран.

Также как отмечалось в стратегических дорожных картах, в стане может появиться независимый орган по вопросам конкуренции.

Minval.az