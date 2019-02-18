Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 января 2019 года достигла 9 981 457 человек, сообщается на сайте Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, 52,8 процента от общей численности населения проживает в городах, 47,2 процента — в селах, 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента — женщины.

Плотность населения — 115 человек на каждый квадратный километр.

На начало текущего года 4,6 процента населения проживает в Нахчыванской АР, 22,8 процента – в Баку, 20,3 процента – в Аранском, 12,9 процентов – в Гянджа-Газахском, 9,4 процента – в Лянкяранском, 30 процентов — в других экономических районах страны.

Minval.az