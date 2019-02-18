Борьба с теневой экономикой в Азербайджане станет одним из приоритетов, которому будет уделено особое внимание в 2019 году. Об этом сказал на форуме «Налоги, прозрачность и развитие» министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, по итогам прошлого года в крупных оптовых предприятиях страны были выявлены факты занижения оборота на общую сумму в 930 миллионов манатов, в сетевых маркетах — на 122 миллиона манатов, частных медицинских учреждениях — на более чем 230 миллионов манатов.

«Наша первичная функция заключается в выявлении всех подобных фактов и привлечению предприятий к налогообложению», — цитирует его Тренд.

Теневая экономика, по словам министра, способствует появлению разного рода негативных факторов.

«Несмотря на то, что в борьбе с этой проблемой достигнуты ощутимые результаты, мы должны продолжать меры в этом направлении. По этой причине снижение теневой экономики в 2018 году было первоочередным направлением для налоговых служб. Предпринимателям было дано время на то, чтобы они возобновили учет, проведены широкие просветительские работы. Был также повышен контроль над некоторыми секторами, например, в сфере продажи товаров, в секторе медицинских услуг и в сетевых торговых объектах»,- сказал Джаббаров.

В 2018 году, по словам министра, в деятельности налоговых органов произошли серьезные изменения. Структура налоговых органов была переформирована, проведены кардинальные изменения в кадровой части, устранены негативные проявления, имевшие место ранее.

«Для устранения проблем, с которыми сталкивались налогоплательщики, была создана аппеляционная система. Мы старались создать горизонтальное сотрудничество с бизнесом, и основной подход состоит в том, чтобы налоговые органы наладили отношение с предпринимателями с чистого листа. Мы за построение ясных и прозрачных отношений с предпринимателями. Уверены, что и предприниматели придерживаются такого мнения», — сказал Джаббаров.

Minval.az