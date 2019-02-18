Министерство финансов Азербайджана проводит сегодня форум «Налоги. Прозрачность. Развитие». Как заявил в ходе форума глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, одной из важных направлений деятельности государства является реформирование бюджетной системы.

«В Азербайджане все основные социально-значимые проекты реализуются за счет государства. Государство покрывает все расходы связанные даже с климатическими изменениями, форс мажорными ситуациями, даже землетрясением. Все это говорит о том, что в Азербайджане следует продолжить меры по развитию финансовой системы, в частности, банковской и страховой системы», — сказал З.Самедзаде, передает abc.az.

По его словам, одной из важных тем является также развитие бюджетной системы, в частности увеличение бюджетный расходов, которые в Азербайджане в 5-6 раз ниже, чем в развитых странах.

«В результате реализуемых реформ мы добились доведения бюджетных расходов до 30-35% ВВП, но теперь, мы должны добиться удержания этого показателя», — сказал депутат.

Minval.az