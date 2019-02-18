В результате исследований, проведенных Институтом дендрологии АН Азербайджана, установлено, что в условиях Абшерона можно выращивать банан, авокадо, манго и папайю.

Об этом сказала Trend замдиректора Института по научным делам, доктор биологических наук Зюмрюд Мамедова, передает Тренд.

По словам замдиректора, исследования проводились в закрытых условиях на территории института. В процессе исследований в условиях Абшерона удалось размножить заостренный банан (M.acuminata Colla), гавайскую папайю (Solo papaya L.), индийское манго (Mangifera indica L.), американское авокадо (Persea americana Mill.). «Были также изучены их биохимические свойства, и было установлено, что эти растения можно использовать в озеленении на Абшероне, если зимой укрывать их от мороза», — отметила Мамедова.

Замдиректора Института отметила, что во время исследований стал плодоносить банан, и сейчас цветут папайя, манго и авокадо: «Значит, и эти растения также будут плодоносить».

Мамедова напомнила, что в настоящее время банан уже выращивают в южном регионе Азербайджана, а вот папайю, манго и авокадо впервые выращивается в стране Институтом дендрологии.

Minval.az