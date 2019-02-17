В январе в Грузию не были допущены 124 гражданина Азербайджана.

Как передаёт Report, об этом сообщается в ежемесячном отчёте Министерства внутренних дел Грузии.

Всего за прошлый месяц в страну не были допущены 1 587 иностранных граждан.

Среди не допущенных в страну граждан первое место заняли граждане Ирана – 576 человек. На втором месте в списке граждане Индии: в январе в Грузию не были допущены 366 граждан этой страны.

Согласно отчёту, в Грузию также не были допущены 116 граждан Турции, 72 гражданина Туркменистана, 58 – России, 50 – Армении, 44 –Узбекистана, 28 – Пакистана, 16 – Египта, 15 – Ирака, 13 – Кыргызстана, 11 – Казахстана.

В ежегодном выражении количество не допущенных в Грузию иностранных граждан выросло на более чем 50 процентов.

Minval.az