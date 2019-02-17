Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 февраля.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако вечером в некоторых местах есть вероятность дождя. Ночью и утром местами ожидается туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 7-12 градусов тепла, в Баку ночью — 3-5, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днём 60-65%.

Министерство предупреждает, что, начиная с ночи с 18 на 19 февраля до 20 февраля, погодные условия в Баку и Абшеронском полуострове изменятся, ожидаются осадки, мокрый снег. Скорость северного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с. 19 февраля температура воздуха упадет по сравнению с предыдущими днями на 6-8 градусов. Днем будет около 2 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег. Местами туман. Западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, ночью в горах будет 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

Министерство предупреждает, что с вечера 18 февраля до утра 20 февраля погодные условия в стране изменятся, ожидаются осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах – снег. В некоторых северных и восточных районах примут интенсивный характер.

Скорость западного усилится в некоторых местах до 20-25 м/с. 19 февраля температура воздуха упадет по сравнению с предыдущими днями на 5-7 градусов.

Minval.az