Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в Мюнхене с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером развитие двусторонних отношений и карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Стороны обменялись мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и Германией, выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений», — сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров информировал советника канцлера Германии о ситуации в переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что нерешенность проблемы является основным препятствием региональному миру и безопасности.

На встрече, прошедшей в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, стороны обсудили также региональные и международные вопросы.

Minval.az