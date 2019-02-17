По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в религиозно-культурном комплексе «Имамзаде» в Гяндже был дан эхсан.

Как передает Modern.az, в церемониальном зале комплекса были накрыты столы для 1000 человек. Мероприятие было организовано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В нем приняли участие религиозные деятели Гянджи и близлежащих районов, члены малообеспеченных семей и воспитанники Гянджинского детского дома.

Церемония началась с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизни за Азербайджан, были зачитаны молитвы.

Малообеспеченным семьям и воспитанникам детского дома, которые не смогли принять участие в церемонии, будет направлен пай с поминального стола.

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