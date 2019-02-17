В Азербайджане продолжается работа по предоставлению наследникам шехидов единовременной выплаты (11 тысяч манатов) в рамках гуманитарной инициативы Президента Ильхама Алиева, которая представляет важное социальное значение, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что на очередном заседании Комиссии было принято решение о предоставлении единовременной выплаты 318 наследникам 200 военнослужащих-шехидов.

В ближайшие дни соответствующие средства будут переведены на их банковские счета и на их телефонные номера будут отправлены SMS-оповещения об этом.

На сегодняшний день уже принято решение предоставить 5562 наследникам 3958 шехидов единовременную выплату и 5144 наследникам 3758 шехидов уже обеспечена данная выплата.

Minval.az