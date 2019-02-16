Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил со старшим директором по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фионой Хилл карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Министр Эльмар Мамедъяров информировал официального представителя США о ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — сказано в сообщении.

Было подчеркнуто, что решение конфликта обеспечит продолжительное развитие и благополучие в регионе.

Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним диалогом и отношениями между Азербайджаном и США.

На встрече, состоявшейся «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности, состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Minval.az