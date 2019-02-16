В рамках 55-й Мюнхенской конференции безопасности министры иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана — Эльмар Мамедъяров и Чингиз Айдарбеков обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета.

Коснувшись вопросов сотрудничества в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), министры отметили важность дальнейшего развития связей в торгово-экономической и туристической сферах между странами-участницами, сообщает Trend.

Стороны также отметили отношения сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонних связей по всем направлениям, обменялись мнениями по региональным вопросам и темам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az