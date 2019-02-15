Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, на встрече также принимал участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Стороны обсудили текущее сотрудничество в различных сферах. Также был затронут вопрос переговоров по новому Соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС. Была подчеркнута важность завершения переговоров по документу», — говорится в сообщении МИД.

Э. Мамедъяров также проинформировал Еврокомиссара о текущей ситуации вокруг переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и отметил, что разрешение конфликта создаст возможность для развития региона.

«Кроме того, П. Шахбазов и Й. Хан обменялись мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества в энергетической сфере», — сообщает МИД Азербайджана.

Minval.az