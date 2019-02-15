В пятницу в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку по совершенствованию работы с бездомными собаками состоялось открытие Центра заботы о бездомных собаках «Топлан», созданного в столичном поселке Балаханы.

Как сообщает Trend, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была проинформирована о том, что работы по реконструкции центра, расположенного на территории управления санитарно-технической очистки Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку, начались в октябре 2018 года. Центр с территорией примерно 2500 квадратных метров состоит из трех административно-хозяйственных зданий.

В ходе ознакомления с центром Лейла Алиева посмотрела условия содержания собак. Было сообщено, что здесь созданы специальные места для содержания собак — вольеры, карантинно-реабилитационные клетки. Территория благоустроена, установлены системы освещения и вентиляции. Сотрудники структуры, собрав на территории Баку беспризорных собак, будут сдавать их в центр. Здесь животным будут сделаны прививки, приняты соответствующие меры в целях прекращения репродуктивной деятельности. Каждая собака будет обеспечена чипом. После оказания помощи, собаки вновь будут отпущены на территорию, где они отловлены. Ветеринарный блок центра «Топлан» оснащен современным медицинским оборудованием и препаратами для проведения обследований, стерилизации, лечения и чипирования животных. Кроме того, здесь имеются кабинеты для подготовки к операции, операционная, ординаторская, кабинеты диагностики, помещения для хранения ветеринарных препаратов. Центр, оснащенный автомобилями для транспортировки бездомных собак и неотложной медицинской помощи, в течение недели при условии прохождения всех необходимых процедур способны принимать 30-50 собак. Создана также централизованная система регистрации поступивших сюда бездомных собак. В специальную информационную базу входят дата и адрес отлова, состояние животных, оказанная медицинская помощь, номер микрочипа. В базу также размещаются соответствующие данные о собаках, выпущенных на свободу и нашедших своего хозяина. Для сотрудников центра — ветеринаров, лиц, занимающихся сбором собак и другого персонала, были проведены тренинги с участием иностранных специалистов.

Затем был заложен фундамент очередной части центра «Топлан».

Было сообщено, что на последующем этапе будут созданы несколько хозяйственных зданий и специальные места для содержания примерно 80 собак — вольеры, карантинно-реабилитационные клетки.

Отметим, что начатый с 2018 года проект нацелен на обеспечение безопасности жителей, проявление заботы о беспризорных животных, а также изменение отношения к ним общества. В рамках проекта одновременно проводится различная просветительская работа. Кроме того, о проекте можно получить информацию посредством интернет-сайта центра, социальных сетей.

Minval.az