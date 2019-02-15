15 февраля помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал АЗЕРТАДЖ инцидент, произошедший между азербайджанцами и чеченцами в московском кафе «Неолит».

Али Гасанов отметил, что правительство Азербайджана расценивает инцидент как криминальное происшествие на бытовой почве и считает, что подобные факты не могут навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям. Помощник президента сказал: «Связи между азербайджанским и чеченским народами испытаны историей и носят образцовый характер. Наглядным подтверждением тому служат личные дружеские отношения между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, мысли, прозвучавшие на встрече, проведенной ими в конце минувшего года. В целом, азербайджанцы высоко оценивают веками формировавшуюся общую со всеми кавказскими народами историю и ценности и всегда стараются защищать их».

Подчеркнув, что развивающееся с каждым днем сотрудничество между Азербайджаном и Россией играет важную роль в укреплении сотрудничества нашей страны с республиками Северного Кавказа, в том числе Чечней, Али Гасанов сказал: «Россия – многонациональное государство, живущие здесь народы сохраняют и развивают свои языки, культуру. Проживающие в России азербайджанцы, как и другие народы, всегда могут сполна пользоваться своими национально-культурными правами. Мы призываем наших соотечественников, представителей братского чеченского и других народов, проживающих в России, пользоваться мультикультуральной атмосферой в этой стране, созданными условиями в добрых целях, вносящих вклад в развитие дружбы между народами, и не допускать подобных негативных инцидентов. С уверенностью заявляем, что силы, пытающиеся, злоупотребляя случившимся в Москве инцидентом, посеять семена раздора между нашими народами, допускают большую ошибку, и им никогда не осуществить своих грязных намерений».

Minval.az