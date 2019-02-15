Конкретизированы требования относительно обязательного исполнения, пения и прослушивания Государственного гимна Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом готовящемся законопроекте «О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики».

Государственный гимн Азербайджана может исполняться полностью в соответствии с его музыкой оркестром, хором или оркестром и хором, либо другими вокальными способами и инструментами, также с использованием звукозаписи во всех установленных случаях (инаугурация президента, встреча и проводы иностранных гостей, посетивших страну с официальным визитом, посещение президентом заседаний Милли Меджлиса и др.). При звучании гимна граждане Азербайджана должны слушать или петь согласно тексту гимн до конца стоя, в позиции смирно. Иностранцы и лица без гражданства при звучании гимна должны слушать его до конца стоя, в позиции смирно.

Проект будет обсужден в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса 19 февраля.

Minval.az