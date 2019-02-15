Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров может встретиться «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и обсудить возможность саммита лидеров двух стран.

Об этом Мамедъяров заявил РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля. В ней примут участие и делегации двух стран.

«Думаю, эта тема будет обсуждаться в рамках встречи с моим коллегой из Армении и плюс, конечно, визита сопредседателей Минской группы», — сказал глава МИД Азербайджана.

Отвечая на вопрос, может ли встреча с Мнацаканяном пройти в Мюнхене, Мамедъяров сказал, что «на ногах, наверное, обязательно увидимся».

«Мы пользуемся любой возможностью, чтобы встретиться», — сказал он.

Minval.az