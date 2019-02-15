16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами усилится.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

16 февраля в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах снег. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер. Днем осадки временами прекратятся. Местами будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 6-9 градусов тепла, ночью в горах будет 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Начиная с ночи с 15-го на 16-ое февраля и до утренних часов 17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Скорость северо-западного ветра временами усилится до 15-20 м/с.

В районах Азербайджана нестабильные погодные условия продлятся до второй половины дня 17 февраля, временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — снег. Осадки местами могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра временами усилится до 18-23 м/с.

Minval.az